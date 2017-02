Helt op i toppen af den tyske regering var der utilfredshed med, at robotudvikleren Kuka sidste år blev solgt til et kinesisk firma. Nu opfordrer regeringerne i Berlin, Paris og Rom EU-Kommissionen til at give større beføjelser til at nedlægge veto mod virksomhedshandler med udlandet. Arkivfoto Reuters/Wolfgang Rattay.