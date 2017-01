Under Mogens Lykketofts formandskab i FN ændrede man valgproceduren for valget af generalsekretærer. Siden 1981 er valget foregået bag lukkede døre i Sikkerhedsrådet. Men det er blevet ændret således, man nu har åbne høringer med alle kandidater for den samlede generalforsamling. Det er stadig Sikkerhedsrådet, der i sidste ende træffer valget, der dog skal godkendes af generalforsamlingen. På billedet bliver António Guterres taget i formel ed i december 2016. Han overtog reelt embedet 1. januar. Foto: Anthony Behar/Scanpix.