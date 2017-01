- Både erhvervsliv og økonomer verden over er meget bekymrede. Det er flere generationer siden, at en amerikansk politiker har talt om sådan noget. Den positive vinkel er, at Kina måske kan presses til nye handelsaftaler, og at alt det, Trump gør lige nu, er ren og skær forhandlingstaktik, siger lektor Jens Ladefoged Mortensen om Donald Trumps handelstrusler mod Kina. Foto: Chris Carlson/Polfoto.