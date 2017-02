Lina Hundebøll Jespersen er fællestillidsrepræsentant for de yngre læger på Regionshospital Nordjylland i Thisted, idet hun er i gang med sin kliniske basis uddannelse her. Efter at have afsluttet medicinstudiet i København ønskede Lina at komme tilbage til Thy, hvor hun er født og opvokset. Foto: Bo Lehm.