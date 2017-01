Som hjemløs i Aalborg findes forskellige tilbud, der kan gøre hverdagen lidt lettere at komme igennem.Foto: Martin Damgård.

Det lyder ret indlysende, at man kan hjælpe unge ud af hjemløshed ved at anvise dem en bolig.



Men det er netop grundtanken i et forsøgsprojekt...

Denne artikel er forbeholdt NORDJYSKE Plus' læsere