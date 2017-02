Lone Vinther Mølskovs kamp for at få MSA anerkendt som dødelig og placeret på listen over kritisk sygdom er slut. Det lykkedes, men kommer ikke selv Lone til gode. Foto: Bente Poder.

Efter at kæmpet og argumenteret overfor sit pensionsselskab, PKA, kan Lone Winther Mølskov glæde sig over, at hun har været medvirkende til, at PKA nu...

Denne artikel er forbeholdt NORDJYSKE Plus' læsere