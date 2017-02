Kenneth Nyvang Hessellund og Louise Sølund Juul Nielsen var blandt de første par, der fik sorteret deres befrugtede æg på Aalborg Universitetshospital. I mandags fik parret besked om at Louise er blevet gravid - i første forsøg - med et æg der er fri for den alvorlige sygdom, der går i arv i Louises familie.Foto Jesper Thomasen.