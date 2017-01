Der er sket meget med Hadsund, siden ægteparret Hanne og Poul Norrig flyttede til byen og blev lærere på skolen i 1965. I dag er byen en videns- og boligby frem for en inddustriby. Parret er netop flyttet ned i kanalområdet. Her kommer mange borgere forbi på gåture, og derfor vil det være oplagt at sætte gang nogle aktiviteter, mener Poul Norrig. Foto: Lars Pauli.