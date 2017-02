Gebyret rammer alene dem, som ikke gennem andre forretninger hos os er med til at betale vores omkostninger, siger Ole Madsen. Arkivfoto: Michael Bygballe.

Med virkning fra 1. maj i år kommer det til at koste dig penge at have en konto i Spar Nord, hvis du ikke har betalings- eller kreditkort udstedt af S...

Denne artikel er forbeholdt NORDJYSKE Plus' læsere