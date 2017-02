Hvis en boligkøber hverken er ung eller har velhavende familie, kan pengene komme fra et lån eller en kassekredit, som personen allerede har i banken. Arkivfoto.

Siden 2015 har det været et krav fra Finanstilsynet, at boligkøbere selv skal hoste op med fem procent af prisen på en bolig, før de kan få lov at skr...

Denne artikel er forbeholdt NORDJYSKE Plus' læsere