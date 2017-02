I et længere interview med Fyens Stiftstidende opstillede Hernings borgmester, Lars Krarup, fire punkter, hvor Venstre på Christiansborg ”fejler”. Og det kan koste ved kommunalvalget til efteråret, advarede Herning-borgmesteren. Udmeldingen vakte opsigt, fordi Lars Krarup er kendt for at være en af statsminister Lars Løkke Rasmussens mest trofaste støtter. Foto: Scanpix.