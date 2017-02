P-huset med 450 pladser skal placeres her på grunden ved Fjordmarken vest for jernbanen og Spritgrunden. Foto: Torben Hansen.

Spritgrunden har behov for et stort antal p-pladser.



Ikke alene skal der etableres et stort antal boliger, men desuden bliver der en lang rækk...

Denne artikel er forbeholdt NORDJYSKE Plus' læsere