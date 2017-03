Det konservative byrådsmedlem Hans-Jørgen Kastberg har i tre tilfælde fået byggeopgaver i sit tømrerfirma, Kastberg A/S, uden modbud, selv om der var tale om større opgaver til over 300.000 kroner, hvor der efter tilbudsloven skulle have været indhentet andre bud. Arkivfoto: Martin Damgård.