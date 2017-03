Vesthimmerlands Kommune er i færd med at stramme op på tilbudsloven, efter at det er kommet frem, at loven ikke er overholdt i en række tilfælde. Økonomidirektør Ole Helk oplyser, at der også vil blive sat fokus på forvaltningslov og notatpligt, fordi der mangler dokumentation i en række sager. Arkivfoto: Torben Hansen.