Kommunalvalget nærmer sig og nogle politiske partier udvider kandidatkredsen ved at se mod de sociale medier. Arkivfoto.

Brænder du for at gøre en forskel? Synes du, det kunne være spændende at være del af en beslutningsproces? Er du engageret og interesseret i samfun...

Denne artikel er forbeholdt NORDJYSKE Plus' læsere