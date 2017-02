- Vores forslag om 10. klasse byggede på skriftlige oplysninger om, at vi kunne spare 1-2 millioner kroner ved at lade EUC Nord overtage 10. klasserne. Det viste sig ikke at holde stik, og det er dybt frustrerende. Vi kan ikke lave politik på den måde. Derfor trak vi vores støtte og tillid til direktøren, siger Venstres Anders Broholm. Han overtog pladsen som næstformand i B&U, da partifællen Pia Karlsen forlod udvalget. Arkivfoto: Bent Bach.