Borgmester Knud Kristensen (K) fra Vesthimmerlands Kommune blev sat uden for døren af sine kolleger i kommunens økonomiudvalg. De erklærede, at borgmesteren var inhabil, fordi han ejede en ejendom, som var til diskussion, og de var overraskede over, at borgmesteren ikke selv besluttede at gå uden for døren. Siden er fulgt en række mediesager, som handler om Knud Kristensens dobbeltrolle som borgmester og som erhvervsmand. Foto: Mette Nielsen.