Cimbrertyren - et vartegn for Aalborg og Vesterbro. Arkivfoto: Laura Guldhammer.

Meningerne er for tiden mange om min yndlingsgade i Aalborg - Vesterbro!



Den er overset, den er grim, den er kedelig, hvem har ansvaret for to...

Denne artikel er forbeholdt NORDJYSKE Plus' læsere