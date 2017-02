Transportminister Ole Birk Olesen (LA) skal torsdag svare på spørgsmål om et syv år gammelt debatindlæg, der stammer fra tiden, før han gik ind i politik. Arkivfoto: Scanpix/Lafur Steinar Gestsson.

København. Det kan skabe politikerlede, når Ole Birk Olesen (LA) kaldes i samråd om et syv år gammelt indlæg om transportministerens syn på kvinder. Denne artikel er forbeholdt NORDJYSKE Plus' læsere Ingen reklamer og ingen bindingsperiode.

Nye historier hver dag. Prøv gratis i 30 dage Herefter 39 kr./md. - Bare rolig, du kan afmelde når som helst.

Har du allerede købt adgang?

Log ind Om NORDJYSKE Plus