Complea har gjort brug af tre EU-støttede erhvervsfremmeprojekter siden 2012. Det har gjort, administrerende direktør Morten Hovaldt (tv.) og systemkonsulent i supportafdelingen Nils Rasmussen (th.) er blevet kollegaer. Et af projekterne gav nemlig penge til at udvikle et nyt telefonprodukt, som gjorde det muligt for Complea at overtage Mariendal Kommunikation, hvor Nils Rasmussen før arbejdede. Foto: Michael Bygballe.