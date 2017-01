De ansatte hos Cobham Satcom mestrer en lang række procedurer. Her Emmy Dahl Bentsen i gang med skruetrækkeren..

Umiddelbart er det ikke nemt at se, at der er 208 ansatte hos Cobham SatCom i Pandrup, men det er fordi, de er spredt på et enormt areal.



Nærm...

Denne artikel er forbeholdt NORDJYSKE Plus' læsere